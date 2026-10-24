शिवसेना नेता की हत्या के 26 दिन बाद भी मास्टरमाइंड गिरफ्तार नहीं, बेटे ने कहा- अब मुख्यमंत्री को सबूत और वीडियो दूंगा

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को दिए गए फुटेज में मुख्य साजिशकर्ता से जुड़े सबूत हैं, फिर भी संबंधित लोग खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पर दबाव होने की बात वह नहीं कहेंगे, लेकिन परिवार को जांच के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। राम ने पत्रकारों को एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाने का दावा किया। उनके अनुसार इसमें दिखाई दे रही सफेद कार गाड़ी पप्या शिंदे की है। उन्होंने सवाल उठाया कि सुबह 8:10 से 8:40 बजे के बीच आरोपी मीनाक्षी शिंदे और राजेंद्र शिंदे के घर के आसपास क्यों घूम रहे थे। राम का दावा है कि हत्या की साजिश में स्थानीय लोगों की भूमिका है। उन्होंने अमित सिंह की पहचान और पुलिस की ओर से बताए गए पांचवें आरोपी को लेकर भी सवाल उठाए।