Surat Crime: 12वीं पास बना MBBS डॉक्टर, खुद के क्लिनिक में करने लगा मरीजों का इलाज, SOG ने किया बड़ा खुलासा

क्लिनिक पर मारे गए छापे के दौरान पुलिस ने विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक दवाएं, बीपी मापने की मशीन और स्टेथोस्कोप सहित कुल 5101 रुपए का मेडिकल साजो-सामान जब्त किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ द गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1963 की धारा 30 और 35 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरे मामले में पलसाणा के पठान पार्क इलाके में एसओजी ने छापेमारी कर बिना मेडिकल डिग्री के मनीष क्लीनिक के नाम से एलोपैथिक दवाएं देकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ करने वाले फर्जी चिकित्सक को पकड़ा है।