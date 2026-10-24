1 नवंबर की महारैली से पहले कांग्रेस की एक और घोषणा, SIR को लेकर घर-घर जाकर पर्चे बाटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

Congress November 1st Mega-Rally: मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध और रैलिया कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने 1 नवंबर को होने वाली महारैली की तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरतसिंह सोलंकी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस मार्च निकालेगी, घर-घर पर्चे बांटेगी और जागरूकता बैठकें करेगी, ताकि दिसंबर के अंत तक सभी योग्य नागरिकों का नाम सूची में दर्ज हो जाए।