Maharashtra News: नामी अस्पताल में इलाज कराने गई महिला से छेड़छाड़ का आरोप, डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज

महिला ने शिकायत में यह भी कहा कि घटना के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी। दशहरे के दिन डॉक्टर ने उसे वॉट्सऐप पर शुभकामनाएं भेजीं। इसके जवाब में महिला ने उस दिन के व्यवहार पर सवाल उठाया। महिला का दावा है कि डॉक्टर ने संदेश भेजकर माफी मांगी और आगे ऐसा नहीं करने की बात कही। महिला का पति नौकरी के सिलसिले में बाहर था। उसके बारामती लौटने पर महिला ने उसे पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।