Maharashtra Murder: शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर सिरफिरे आशिक ने बस स्टॉप पर युवती की ली जान, जीजा के घर से धरा गया आरोपी

मौके पर मौजूद लोगों ने घायल सादिया को ऑटो रिक्शा से नेरुल के मीनाताई ठाकरे अस्पताल पहुंचाया। वहां से उसे वाशी के नगर निगम अस्पताल के गहन चिकित्सा विभाग में भर्ती कराया गया। अस्पताल में सादिया का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन की मदद से आरोपी की तलाश की। उसे घणसोली में अपने जीजा के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। बाद में सादिया को मुंबई के सायन अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। बेलापुर की अदालत ने आरोपी को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।