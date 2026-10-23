SAD-BJP गठबंधन की चर्चाओं पर हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान, किसानों की शहादत भूली नहीं जनता, किस मुंह से करेंगे समझौता?

चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के बीच संभावित गठबंधन की सुगबुगाहट पर आम आदमी पार्टी (आप) ने तीखा हमला बोला है। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब की लोग जानते है कि 750 किसानों की मौत के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। काले कानूनों (कृषि कानूनों) को लेकर अकाली दल ने उनके साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुखबीर बादल अब किस मुंह से दोबारा भाजपा के साथ गठबंधन की बातें कर रहे हैं।