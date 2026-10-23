भगवंत मान का अमित शाह पर पलटवार, बोले- पंजाब में सरकार 3.25 करोड़ लोगों की मर्जी से बनेगी, शाह की इच्छा से नहीं

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब में सरकार किसकी बनेगी, यह अमित शाह की इच्छा से नहीं, बल्कि राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की मर्जी से तय होगा। उन्होंने कहा कि आज गुजरात नशीले पदार्थों की आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2007 से 2017 के बीच अकाली दल-भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंजाब में नशे का बड़ा नेटवर्क फला-फूला। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बड़े तस्करों ने उन वरिष्ठ मंत्रियों के नाम लिए थे, जिनके साथ अब समझौते की बातें की जा रही हैं।