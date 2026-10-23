सऊदी में फंसे 4,000 भारतीय: इंडिगो ने 31 अक्टूबर तक रद्द कीं उड़ानें, परिजन बोले- फोन तक नहीं लग रहा, सरकार मदद करे

Saudi Arabia Umrah Pilgrims: सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण खाड़ी क्षेत्र में हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुई है। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद भारत की प्रमुख निजी एयरलाइन इंडिगो ने सऊदी अरब के विभिन्न शहरों के लिए अपनी उड़ानों को रद्द करने की अवधि बढ़ा दी है। एयरलाइन द्वारा जारी ट्रैवल एडवाइजरी के अनुसार, रियाद आने-जाने वाली सभी उड़ानें 31 अक्टूबर 2026 तक रद्द रहेंगी, जबकि जेद्दा, दम्माम और मदीना के लिए सेवाएं 27 अक्टूबर 2026 तक निलंबित कर दी गई हैं। उड़ानों के निलंबन के कारण लगभग 4000 भारतीय उमराह यात्री मक्का और मदीना में फंसे हुए हैं।