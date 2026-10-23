क्या अकाली दल और BJP का गठबंधन होने वाला है? सुखबीर बादल ने कर दिया इशारा

भारतीय जनता पार्टी राज्य में जमीनी स्तर पर सर्वे करा रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कुछ दिनों पहले कहा था कि पंजाब में गठबंधन के मुद्दे पर सही समय आने पर विचार किया जाएगा। वहीं, कुछ दिनों पहले अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी का रुख बदलते हुए केंद्र के परिसीमन और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के एजेंडे का समर्थन किया। इतना ही नहीं, अकाली दल ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भी समर्थन किया था। बीते 7 अगस्त को सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। उसके बाद अकाली दल की तरफ से बयान आया कि बंद दरवाजा थोड़ा सा खुल गया है।