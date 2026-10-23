दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल: 25 IPS-DANIPS अधिकारियों के तबादले, गौरव शर्मा और प्रवीण त्रिपाठी को मिली नई कमान, देखें सूची

Delhi Police Transfers (Photo-IANS)
Delhi Police Transfers List : नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस महकमे में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। उपराज्यपाल के आदेशानुसार 25 आईपीएस और DANIPS अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की गई हैं। इस बदलाव में सुरक्षा विंग, क्राइम, स्पेशल सेल, आर्थिक अपराध शाखा और विभिन्न पुलिस जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। कई अधिकारियों को नई इकाइयों में तैनात किया गया है, जबकि पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तबादला सूची के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी गौरव शर्मा और राहुल मलिक को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) नियुक्त किया गया है। वहीं, डीसीपी/स्पेशल सेल के पद पर कार्यरत प्रवीण कुमार त्रिपाठी को डीसीपी/सीपी सचिवालय भेजा गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम रहीं मोनिका भारद्वाज को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की जिम्मेदारी दी गई है। DANIPS अधिकारी आदित्य गौतम को डीसीपी क्राइम बनाया गया है। वहीं, डॉ. विकास श्योकंद को डीसीपी/स्पेशल सेल और आशीष कुमार को डीसीपी आर्थिक अपराध शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस फेरबदल में आदित्य गौतम और मनीष लाडला को क्राइम से जुड़े पदों पर नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, आर्थिक अपराध शाखा में आशीष कुमार की तैनाती की गई है। स्पेशल सेल, डीई सेल और विभिन्न पुलिस जिलों में भी अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की गई हैं।
|क्र. सं.
|अधिकारी का नाम एवं बैच
|वर्तमान पदस्थापना
|नई पदस्थापना
|1
|मोनिका भारद्वाज
|एडिशनल सीपी/क्राइम
|एडिशनल सीपी/ANTF
|2
|राहुल मलिक, IPS (2009)
|आगमन पर (On Arrival)
|एडिशनल सीपी/सुरक्षा
|3
|गौरव शर्मा, IPS (2009)
|आगमन पर (On Arrival)
|एडिशनल सीपी/सुरक्षा
|4
|राजा बांथिया, IPS (2014)
|डीसीपी/टेक्नोलॉजी एंड पुलिस लाइन्स
|डीसीपी/टेक्नोलॉजी एंड पुलिस लाइन्स, डीसीपी/आईटी का अतिरिक्त प्रभार
|5
|नेहा यादव, IPS (2015)
|डीसीपी/पीएमएमसी, एसपीडब्ल्यूएसी के अतिरिक्त प्रभार के साथ
|डीसीपी/पीएमएमसी
|6
|प्रवीण कुमार त्रिपाठी, IPS (2020)
|डीसीपी/स्पेशल सेल
|डीसीपी/सीपी सचिवालय
|7
|सुबोध कुमार गोस्वामी, DANIPS (2010)
|डीसीपी/EOW
|उप निदेशक/DPA
|8
|जसबीर सिंह, DANIPS (2011)
|एडिशनल डीसीपी-II/दक्षिण-पूर्व जिला
|एडिशनल डीसीपी-1/बाहरी जिला
|9
|सौरभ चंद्र, DANIPS (2011)
|एडिशनल डीसीपी-II/द्वारका जिला
|एडिशनल डीसीपी-1/पश्चिम जिला
|10
|आदित्य गौतम, DANIPS (2013)
|एसीपी/क्राइम
|डीसीपी/क्राइम
|11
|डॉ. विकास श्योकंद, DANIPS (2014)
|पोस्टिंग की प्रतीक्षा
|डीसीपी/स्पेशल सेल (CDC)
|12
|ए. वेंकटेश, DANIPS (2014)
|पोस्टिंग की प्रतीक्षा
|एडिशनल डीसीपी-II/शाहदरा जिला (CDC)
|13
|मनोज कुमार मीना, DANIPS (2014)
|एडिशनल डीसीपी-I/बाहरी जिला (CDC)
|एडिशनल डीसीपी-II/दक्षिण-पूर्व जिला (CDC)
|14
|विनय माथुर, DANIPS (2015)
|पोस्टिंग की प्रतीक्षा
|एडिशनल डीसीपी-II/रोहिणी जिला (CDC)
|15
|गुरसेवक सिंह, DANIPS (2015)
|पोस्टिंग की प्रतीक्षा
|एडिशनल डीसीपी-II/उत्तर जिला (CDC)
|16
|अजय कुमार, DANIPS (2015)
|एडिशनल डीसीपी-II/उत्तर-पश्चिम जिला (CDC)
|डीसीपी/सुरक्षा (CDC)
|17
|रेणु लता, DANIPS (2017)
|एसीपी/एसपीडब्ल्यूएसी
|एडिशनल डीसीपी/एसपीडब्ल्यूएसी (CDC)
|18
|विदुषी कौशिक, DANIPS (2018)
|एसडीपीओ/सदर बाजार/उत्तर जिला
|एडिशनल डीसीपी-11/द्वारका जिला (CDC)
|19
|मन्नू हिमांशु, DANIPS (2018)
|एसीपी/डीई सेल
|डीसीपी/डीई सेल (CDC)
|20
|साकरिया मिहिर प्रविणभाई, DANIPS (2018)
|एसीपी/ऑप्स/दक्षिण-पूर्व जिला
|एडिशनल डीसीपी-11/बाहरी जिला (CDC)
|21
|गरिमा तिवारी, DANIPS (2018)
|एसडीपीओ/तिलक नगर/पश्चिम जिला
|डीसीपी/डीएसएफ/नई दिल्ली जिला (CDC)
|22
|आशीष कुमार, DANIPS (2018)
|एसीपी/स्पेशल सेल
|डीसीपी/EOW (CDC)
|23
|मनीष लाडला, DANIPS (2018)
|एसीपी/क्राइम
|डीसीपी/क्राइम (CDC)
|24
|रोहित गुप्ता, DANIPS (2018)
|एसीपी/सुरक्षा
|डीसीपी/सुरक्षा (CDC)
|25
|राम दुलेश मीना, DANIPS (2012)
|एडिशनल डीसीपी-II/उत्तर जिला
|एडिशनल डीसीपी-11/उत्तर-पश्चिम जिला
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