वोटिंग से पहले डॉ. संजीव के घर STF पहुंचने पर भड़की RJD, मनोज झा बोले- पटना से दिल्ली तक दहशत, जनता देगी जवाब

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद (MLC) में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 8 सीटों के लिए फिलहाल मतदान चल रहा है। हालांकि, मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुई एक घटना के बाद राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह के आवास पर STF समेत पुलिस की एक टीम पहुंची थी। RJD के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा और खुद उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने और विपक्ष को डराने-धमकाने की एक सोची-समझी साजिश बताया है।