बिहार MLC चुनाव में बवाल: मोकामा में अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थक भिड़े, पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चल रहे मतदान के बीच मोकामा में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मोकामा ब्लॉक कार्यालय में बने मतदान केंद्र के पास जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थक और मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह समर्थित जन सुराज प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह के समर्थक आमने-सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच शुरू हुई बहस जल्द ही धक्का-मुक्की और हाथापाई में बदल गई, जिससे मतदान केंद्र के बाहर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए।