अरुणाचल में चीन से फेस-ऑफ के बीच ITBP की नई तैयारी: 3 साल में हर पोस्ट पर अंडरग्राउंड बंकर, ड्रोन से निगरानी

ITBP प्रमुख ने बताया कि वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे हथियार 50 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि चीनी आक्रामकता को रोकने के लिए हाई-टेक समाधान अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। रूस-यूक्रेन संघर्ष और ईरान से जुड़ी स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि एक छोटा देश भी ड्रोन का इस्तेमाल करके किसी महाशक्ति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ITBP ने अपने 400 करोड़ रुपये के आधुनिकीकरण फंड का 70 प्रतिशत (लगभग 280 करोड़ रुपये) विशेष रूप से ड्रोन के लिए आवंटित किया है, जबकि आगामी 3,500 से 4,000 करोड़ रुपये की दूसरी योजना में से 1,000 करोड़ रुपये केवल ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए रखे गए हैं।