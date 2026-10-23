डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन से मान गए एलन मस्क? यूक्रेन में हटाई स्टारलिंक की स्पीड लिमिट, ड्रोन ऑपरेशन हुआ आसान

डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क (फ़ोटो- AI Generated)
Starlink Ukraine Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क से फोन पर बात की और उनसे यूक्रेन में स्टारलिंक सेवाओं के सैन्य इस्तेमाल पर लगी पाबंदियों को हटाने को कहा था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने मस्क से सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम की स्पीड सीमित करने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए कहा।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस बातचीत के कुछ ही समय बाद गुरुवार को यूक्रेन में स्टारलिंक सेवाएं काफी हद तक सामान्य रूप से काम करने लगीं। हालांकि कुछ यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि सेवा अभी पूरी तरह से अपनी बेहतरीन स्थिति में नहीं लौटी है, लेकिन पाबंदियां लागू रहने के दौरान की तुलना में इसका प्रदर्शन काफी बेहतर हो गया है।
द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से नाराज थे कि स्टारलिंक की स्पीड को लगभग 100 मील प्रति घंटे तक सीमित कर दिया गया था। जिसके कारण यूक्रेन के कई आक्रामक ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्टर रूसी हमलों के खिलाफ अप्रभावी और लाचार साबित हो रहे थे।
रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेनी सेना रूसी हवाई हमलों का मुकाबला करने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए स्टारलिंक के हाई-स्पीड डेटा लिंक पर काफी हद तक निर्भर है। स्पीड लिमिट हटाए जाने के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि सिस्टम अभी भी पूरी तरह से पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटा है, लेकिन पाबंदियां लागू रहने के समय की तुलना में अब यह काफी तेज गति से काम कर रहा है।
इस बीच, पत्रकारों के सवाल पूछने पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की स्पष्ट पुष्टि नहीं की कि क्या उन्होंने खुद एलन मस्क से यूक्रेन में स्टारलिंक की पूरी सुविधा बहाल करने का अनुरोध किया था। ट्रंप ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मस्क को कॉल किसने की। जरूरी बात यह है कि पाबंदियां हटा दी गईं और सेवा बहाल हो गई।
यह फोन कॉल द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के बाद हुई, जिसमें खुलासा हुआ था कि एलन मस्क ने खुद यूक्रेन में स्टारलिंक सेवाओं की स्पीड कम करने का आदेश दिया था। हालांकि, स्पेसएक्स और व्हाइट हाउस के बयानों में इस बात को लेकर अलग-अलग बातें सामने आई हैं कि क्या मस्क ने यह आदेश अपनी मर्जी से दिया था, या फिर अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक या अनौपचारिक अनुरोध किया गया था। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों और सलाहकारों को साफ कर दिया था कि वे चाहते हैं कि ये पाबंदियां तुरंत हटा दी जाएं, ताकि युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सेना की क्षमताओं पर कोई असर न पड़े।
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