डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन से मान गए एलन मस्क? यूक्रेन में हटाई स्टारलिंक की स्पीड लिमिट, ड्रोन ऑपरेशन हुआ आसान

यह फोन कॉल द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के बाद हुई, जिसमें खुलासा हुआ था कि एलन मस्क ने खुद यूक्रेन में स्टारलिंक सेवाओं की स्पीड कम करने का आदेश दिया था। हालांकि, स्पेसएक्स और व्हाइट हाउस के बयानों में इस बात को लेकर अलग-अलग बातें सामने आई हैं कि क्या मस्क ने यह आदेश अपनी मर्जी से दिया था, या फिर अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक या अनौपचारिक अनुरोध किया गया था। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों और सलाहकारों को साफ कर दिया था कि वे चाहते हैं कि ये पाबंदियां तुरंत हटा दी जाएं, ताकि युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सेना की क्षमताओं पर कोई असर न पड़े।