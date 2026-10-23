डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़ा आरोप, बोले- तेल के दाम बढ़ाने के लिए होर्मुज में दिखा रहा फर्जी हमले और माइंस

Donald Trump on Iran: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन से पहले कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेहरान तेल बाजार में अस्थिरता पैदा करने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फर्जी हमले करवा रहा है और सुरक्षा से जुड़े झूठे दावे कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि इन दावों के बावजूद हकीकत यह है कि संघर्ष शुरू होने से पहले की तुलना में अभी होर्मुज जलडमरूमध्य से कहीं अधिक तेल गुजर रहा है।