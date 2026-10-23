Bihar MLC Election: अनंत सिंह ने किया जीत का दावा, बोले- जीत दुकान में नहीं मिलती, जनता तय करेगी

दिलचस्प बात यह है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह इस चुनाव में किसी भी सीट से नहीं लड़ रहे हैं। फिर भी पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पूरी चुनावी चर्चा के केंद्र में वही बने हुए हैं। असल में उन्होंने अपनी ही पार्टी JDU के मौजूदा MLC और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के रुख के उलट अनंत सिंह ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में रोडशो और प्रचार किया है। नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक दुश्मनी के कारण यह मुकाबला आधिकारिक उम्मीदवारों से हटकर इन दोनों व्यक्तियों के बीच निजी प्रतिष्ठा और वर्चस्व की सीधी लड़ाई में बदल गया है।