Bihar MLC Election: 8 स्नातक-शिक्षक सीटों पर वोटिंग, पटना में नीरज कुमार-अनंत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर

JDU MLC नीरज कुमार और JDU MLA अनंत सिंह
Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की आठ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हुई, जो शाम चार बजे तक चलेगी। कुल 532,847 पंजीकृत मतदाता 933 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो 150 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदाताओं में 386,199 पुरुष, 146,611 महिलाएं और 37 थर्ड-जेंडर मतदाता शामिल हैं। हालांकि चुनाव 8 सीटों के लिए हो रहे हैं, लेकिन पूरे राज्य की नजरें पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर टिकी हैं। यहां मुकाबला वर्चस्व और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई में बदल गया है।
जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार लगातार तीन बार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब चौथी बार अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में हैं। हालांकि, इस बार उन्हें विपक्षी राजनीतिक दलों की तुलना में अपनी ही पार्टी के भीतर से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए जदयू विधायक अनंत सिंह ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के लिए खुलकर प्रचार किया है और उनके समर्थन में रोड शो भी किए हैं।
अनंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से नीरज कुमार को हराने और उनकी जमानत जब्त कराने का संकल्प लिया है। इन दोनों नेताओं के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी और एक-दूसरे पर आरोप लगाने का इतिहास इस सीट के चुनावी समीकरण को बेहद दिलचस्प बना दिया है।
मतदान से ठीक दो दिन पहले नीरज कुमार के अचानक बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी, दोनों नेताओं के बीच बयानों का सिलसिला नहीं रुका। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित एनडीए के शीर्ष नेताओं ने नीरज कुमार से मिलकर उनका हालचाल जाना। हीं अनंत सिंह ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताया।
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए मतदाताओं से न्याय की अपील की। उन्होंने कहा कि वह अपने विरोधियों की उन कोशिशों से डरने वाले नहीं हैं, जिनका मकसद उन्हें बदनाम करना और उनकी छवि खराब करना है। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी दिलीप कुमार और कांग्रेस के असदुल्लाह खान भी मैदान में डटे हैं।
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