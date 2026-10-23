China Border Conflict: आईटीबीपी की बहादुरी पर सरकार मौन? जयराम रमेश ने खोला चीन नीति का कच्चा चिट्ठा, ‘मेक इन इंडिया’ पर बड़ा बयान!

India China Trade Deficit: सीमा पर भारतीय जवान चीनी सैनिकों से आमने-सामने हैं, लेकिन दिल्ली में सत्ता का शिविर पूरी तरह चुप है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज X पर इस चुप्पी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने आईटीबीपी महानिदेशक की तारीफ को आधार बनाते हुए पूछा कि जब सीमा पर टकराव जारी है, तो प्रधानमंत्री और उनकी टीम क्यों बोल नहीं रही। रमेश का यह पोस्ट सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के तमाम सवालों को एक साथ उठाता है।