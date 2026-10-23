CJP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर DMK का TVK पर हमला, एलंगोवन बोले- दोहरा खेल खेल रही पार्टी

राज्य के बॉन्ड के जरिए उधारी के मुद्दे पर वित्त मंत्री मैरी विल्सन की टिप्पणी से जुड़े सवाल पर भी एलंगोवन ने सीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डीएमके को सीजेपी कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो वे जेल में ही रहते। एलंगोवन ने कहा कि आंदोलन करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें प्रदर्शन के लिए एक निश्चित स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को जगह उपलब्ध कराने से सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। उनके मुताबिक, ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, न कि राज्य सरकार के खिलाफ।