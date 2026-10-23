23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर DMK का TVK पर हमला, एलंगोवन बोले- दोहरा खेल खेल रही पार्टी

DMK प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने टीवीके पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर टीवीके राहुल गांधी के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं दूसरी ओर सीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Updated: 23 Oct 2026, 10:55 AM IST

TKS Elangovan

TKS Elangovan (Photo-IANS)

चेन्नई। सीजेपी और वामपंथी संगठनों के नेताओं व कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। DMK प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने टीवीके पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर टीवीके राहुल गांधी के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं दूसरी ओर सीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है।

चेन्नई में सीजेपी और वामपंथी संगठनों के नेताओं व प्रदर्शनकारियों को 'जंतर-मंतर 2.0' विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के मुद्दे पर एलंगोवन ने कहा कि टीवीके का यह रवैया उसके दोहरे राजनीतिक चरित्र को दिखाता है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी राहुल गांधी को आमंत्रित कर उनके लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है।

प्रदर्शनकारियों को जेल में डालने के बजाय जगह दी जाए: एलंगोवन

राज्य के बॉन्ड के जरिए उधारी के मुद्दे पर वित्त मंत्री मैरी विल्सन की टिप्पणी से जुड़े सवाल पर भी एलंगोवन ने सीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डीएमके को सीजेपी कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो वे जेल में ही रहते। एलंगोवन ने कहा कि आंदोलन करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें प्रदर्शन के लिए एक निश्चित स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को जगह उपलब्ध कराने से सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। उनके मुताबिक, ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, न कि राज्य सरकार के खिलाफ।

न्नामलाई के बदले रुख पर भी उठाए सवाल

'वी द लीडर्स मूवमेंट' के प्रमुख सर्वेंट के. अन्नामलाई और भाजपा के बीच CJP नेताओं पर कार्रवाई को लेकर जारी बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए एलंगोवन ने कहा कि अन्नामलाई की बात सही है, लेकिन उन्होंने अपना रुख क्यों बदला, यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि आखिर किस दबाव में अन्नामलाई ने अपना रुख बदला। एलंगोवन ने कहा कि नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उनके इस बयान से साफ है कि DMK इस मामले में प्रदर्शनकारियों के समर्थन और गिरफ्तारी के विरोध को राजनीतिक मुद्दा बना रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Oct 2026, 10:55 AM IST

Published on:

Hindi News / National News / CJP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर DMK का TVK पर हमला, एलंगोवन बोले- दोहरा खेल खेल रही पार्टी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अरुणाचल में चीन से फेस-ऑफ के बीच ITBP की नई तैयारी: 3 साल में हर पोस्ट पर अंडरग्राउंड बंकर, ड्रोन से निगरानी

India-China Border Tension ITBP
राष्ट्रीय

China Border Conflict: आईटीबीपी की बहादुरी पर सरकार मौन? जयराम रमेश ने खोला चीन नीति का कच्चा चिट्ठा, ‘मेक इन इंडिया’ पर बड़ा बयान!

Jairam Ramesh, Arunachal Pradesh ITBP
राष्ट्रीय

क्या BJP के बिना भी चल पाएंगे अन्नामलाई? निकाय चुनाव से तमिलनाडु की सियासत में धमाकेदार एंट्री की तैयारी

Annamalai
राष्ट्रीय

Bihar MLC Election: अनंत सिंह ने किया जीत का दावा, बोले- जीत दुकान में नहीं मिलती, जनता तय करेगी

Bihar MLC Election anant singh jdu mla
राष्ट्रीय

Delhi AQI Today: जहरीली हवा की चपेट में राजधानी: दिल्ली-एनसीआर में GRAP-1 लागू, जानें कितना बढ़ा खतरा!

Delhi AQI today
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.