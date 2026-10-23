Delhi Cyber Fraud Gang: दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, पांच बैंकरों समेत छह गिरफ्तार; क्रिप्टोकरेंसी से विदेश भेजते थे पैसा

Chinese Cyber Crime Network: राजधानी की पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो न सिर्फ आम लोगों का पैसा हड़प रहा था बल्कि उसे क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से विदेश भेज रहा था। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस गिरोह के सदस्य एक चीनी नागरिक से संपर्क में थे और केरल के दो क्षेत्रीय बैंकों के खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पांच बैंकर शामिल हैं। यह कार्रवाई उन बढ़ते मामलों की कड़ी है, जहां विदेशी हैंडलर भारतीय सहयोगियों के जरिए म्यूल अकाउंट्स चलाकर करोड़ों की ठगी कर रहे हैं।