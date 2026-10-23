23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Delhi Cyber Fraud Gang: दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, पांच बैंकरों समेत छह गिरफ्तार; क्रिप्टोकरेंसी से विदेश भेजते थे पैसा

Crypto Scam India: क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसा विदेश भेजने वाले इस सिंडिकेट में केरल के दो क्षेत्रीय बैंकों की भूमिका भी उजागर हुई है। पांच बैंकरों सहित छह आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Updated: 23 Oct 2026, 12:35 PM IST

Delhi Cyber Fraud Gang

Delhi Cyber Fraud Gang : (फोटो सोर्स: ANI)

Chinese Cyber Crime Network: राजधानी की पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो न सिर्फ आम लोगों का पैसा हड़प रहा था बल्कि उसे क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से विदेश भेज रहा था। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस गिरोह के सदस्य एक चीनी नागरिक से संपर्क में थे और केरल के दो क्षेत्रीय बैंकों के खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पांच बैंकर शामिल हैं। यह कार्रवाई उन बढ़ते मामलों की कड़ी है, जहां विदेशी हैंडलर भारतीय सहयोगियों के जरिए म्यूल अकाउंट्स चलाकर करोड़ों की ठगी कर रहे हैं।

Crypto Scam India: फर्जी बैंक खातों के जरिए करते थे साइबर ठगी

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को इस बड़े खुलासे की जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी गिरोह फर्जी तरीके से बैंक खाते खोलकर या मौजूदा खातों का दुरुपयोग करके पीड़ितों से पैसा निकालता था। फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश भेज दिया जाता था। इस पूरे खेल में एक चीनी नागरिक से सीधा संपर्क होने के सबूत मिले हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार जांच में केरल के दो क्षेत्रीय बैंकों का नाम भी सामने आया है, जिनके खातों का इस्तेमाल सिंडिकेट कर रहा था।

USDT Crypto Scam: पांच बैंकर भी गिरफ्तार, कमीशन के बदले करते थे मदद

गिरफ्तार किए गए छह लोगों में पांच बैंकर हैं। ये बैंकर या तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाते खुलवाने में मदद करते थे या ट्रांजेक्शन को आसान बनाने के लिए अंदरूनी जानकारी देते थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें कमीशन के रूप में पैसा मिलता था और आदेश टेलीग्राम जैसे ऐप के जरिए आते थे।

चीनी हैंडलर और म्यूल अकाउंट्स के जरिए बढ़ रहे साइबर अपराध

यह मामला अकेला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों ने कई ऐसे गिरोह पकड़े हैं, जिनमें चीनी हैंडलर भारतीय म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। क्रिप्टोकरेंसी, खासकर यूएसडीटी, ठगों का पसंदीदा जरिया बन चुका है क्योंकि इससे पैसा ट्रैक करना मुश्किल होता है। केरल में भी पहले कई मामलों में स्थानीय बैंक खातों का दुरुपयोग सामने आया है। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रोज हजारों शिकायतें दर्ज होती हैं, जिनमें निवेश फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और लोन ऐप स्कैम शामिल हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकरों की संलिप्तता इन मामलों को और खतरनाक बनाती है क्योंकि इससे सिस्टम के अंदर से सुरक्षा दीवारें टूट जाती हैं। दिल्ली पुलिस अब केरल के उन बैंकों से संपर्क कर रही है और चीनी नागरिक की पहचान करने की कोशिश में जुटी है। आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आम लोगों को सलाह दी गई है कि अजनबी कॉल या मैसेज पर कभी बैंक डिटेल या ओटीपी न दें और संदिग्ध ट्रांजेक्शन तुरंत रिपोर्ट करें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Oct 2026, 12:35 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / Delhi Cyber Fraud Gang: दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, पांच बैंकरों समेत छह गिरफ्तार; क्रिप्टोकरेंसी से विदेश भेजते थे पैसा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM मोदी को याद आए स्वामी चिन्मयानंद, बोले- 33 साल पीछे चला गया, गुजरात CM बनने से पहले हुई थी मुलाकात

PM Modi
राष्ट्रीय

दवा कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, SC को दिए हलफनामे में कमेटी गठित करने का जिक्र, सरकार के फैसले पर एक्सपर्ट्स के सवाल

supreme court news
राष्ट्रीय

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया मोड़, मुंबई पुलिस की रडार पर ‘लेडी नेटवर्क’, तीसरी महिला हिरासत में

Tiger Shroff Firing Incident
राष्ट्रीय

बिहार MLC चुनाव में बवाल: मोकामा में अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थक भिड़े, पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया

JDU's internal infighting
राष्ट्रीय

CJP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर DMK का TVK पर हमला, एलंगोवन बोले- दोहरा खेल खेल रही पार्टी

TKS Elangovan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.