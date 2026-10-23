दवा कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, SC को दिए हलफनामे में कमेटी गठित करने का जिक्र, सरकार के फैसले पर एक्सपर्ट्स के सवाल

अमीर शाहुल ने फ्रंटलाइन मेग्जीन के लिए लिखे आर्टिकल में मोदी सरकार से कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में 42 दवाओं पर यही उपाय सफल रहा था, जिससे 526 ब्रांडों की कीमतें 90 प्रतिशत तक घटीं और लगभग 984 करोड़ रुपए की सालाना बचत हुई। फिर भी करीब आठ साल तक इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। 29 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जन स्वास्थ्य अभियान की याचिका पर अस्पतालों की मुनाफाखोरी पर चिंता जताई, तो केंद्र सरकार ने सिर्फ 18 दिन में कार्रवाई कर दी।