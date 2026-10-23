PM मोदी को याद आए स्वामी चिन्मयानंद, बोले- 33 साल पीछे चला गया, गुजरात CM बनने से पहले हुई थी मुलाकात

प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल ने उनके मन में उमड़े भावों को और जीवंत कर दिया। स्वामी चिन्मयानंद को होलोग्राम के रूप में देखना और उनसे संवाद करने जैसा अनुभव होना उनके लिए असाधारण रहा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव के साथ 1993 में हुई मुलाकात की यादें इस अनुभव के दौरान फिर से ताजा हो गईं। पीएम मोदी ने कहा कि उस बातचीत में युवाओं को सशक्त बनाने और उनके सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण करने का विचार प्रमुख था।