‘भारत का कोना-कोना राममय’, विजयादशमी पर पीएम मोदी ने क्यों बताया रामलीला को खास?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विजयादशमी पर देशभर में रामलीलाओं का मंचन भगवान श्रीराम के आदर्शों और शिक्षाओं को जीवंत बनाए रखने की परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने भगवान श्रीराम, माता जानकी और बजरंगबली के चरणों में नमन करते हुए देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के गांवों और शहरों में श्रीराम की भक्ति और उनके आदर्शों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरा देश रामलीला के उत्साह में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि रामलीलाएं केवल त्योहार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक भी हैं।