क्या पुतिन के दबाव में यूक्रेन को हथियार देने में देरी कर रहा अमेरिका? भारत से मार्को रुबियो ने दिया जवाब

अमेरिका और यूक्रेन के बीच हथियारों की सप्लाई को लेकर बढ़ते तनाव के बीच मार्को रुबियो ने सफाई दी है कि यूक्रेन के लिए खरीदे गए कुछ मिसाइल इंटरसेप्टर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं है। रुबियो ने कहा कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने या जानबूझकर हथियार रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है।