20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अमित शाह का AAP सरकार पर साधा निशाना: ‘5 साल बाद भी पंजाब में नशे का कारोबार जारी, पीड़ित परिवारों को क्या जवाब देगी सरकार?’

Amit Shah Punjab News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब दौरे के दौरान नशे के खिलाफ संघर्ष करने वाले विक्रमजीत सिंह, गुलजार सिंह और परविंदर सिंह झोटा का जिक्र किया। उन्होंने नशे की समस्या और इसके खिलाफ लड़ने वालों की चुनौतियों पर ध्यान दिलाया।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Oct 20, 2026

Amit Shah

पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात (Photo-IANS)

Amit Shah Punjab Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में नशे के कारोबार को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे के कारण किसी ने अपना बेटा खोया है, तो किसी ने भाई और किसी ने अपना पति। ऐसे पीड़ित परिवारों को पंजाब सरकार क्या जवाब देगी? सरकार की ओर से बहाने बनाने के अलावा अब तक कोई ठोस जवाब सुनने को नहीं मिला है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब वह पहले पंजाब आए थे, तब भाजपा की ओर से आयोजित ‘नशा मुक्त पंजाब’ रैली में उन्होंने नशे के कारोबार को खत्म करने की अपील की थी। उस समय भी उन पर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि इस बार भी वह केवल नशे से पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने आए थे और उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। इसके बावजूद उन्हें अपशब्दों और अभद्र भाषा का सामना करना पड़ा।

‘मुझे गाली देने के बजाय नशे का कारोबार बंद कराइए’

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें गाली देने या अपमानित करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ऐसा करने से किसी को संतुष्टि मिलती है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन पंजाब में नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से सिंथेटिक ड्रग्स यानी ‘चिट्टे’ के कारोबार को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया।

‘तीन महीने में नशा खत्म करने का वादा, पांच साल बाद भी कारोबार जारी’

अमित शाह ने पंजाब सरकार और उसके नेतृत्व को उनके चुनावी वादे की याद दिलाते हुए कहा कि सत्ता में आने के समय तीन महीने के भीतर नशे का कारोबार खत्म करने का वादा किया गया था। लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी नशे का कारोबार खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के नशे के मामलों में पकड़े जाने का जिक्र करते हुए दावा किया कि पुलिस के अपने कर्मचारी भी 10 से 12 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़े जा रहे हैं।

‘नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हो रही हत्या’

अमित शाह ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे के कारोबार का विरोध करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। उनके मुताबिक, नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कुछ लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि कुछ की हत्या कर दी जाती है।

अमित शाह ने बताया कि उन्होंने आज पंजाब के तीन स्थानों- गुरदासपुर, संगरूर और मानसा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले तीन लोगों का जिक्र किया।

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर फिर सियासी घमासान, सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग; जानिए किस दल का क्या है रुख

ये भी पढ़ें
Women's Reservation in India

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Oct 2026 05:31 pm

Published on:

20 Oct 2026 05:10 pm

Hindi News / National News / अमित शाह का AAP सरकार पर साधा निशाना: ‘5 साल बाद भी पंजाब में नशे का कारोबार जारी, पीड़ित परिवारों को क्या जवाब देगी सरकार?’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Maharashtra: घर में बहू लाने की तैयारी, अगले दिन होने वाली थी शादी की बात, उससे पहले क्रिकेट खेलते हुए युवक की मौत

Cricket Player Death
राष्ट्रीय

‘शिव-शक्ति में मेरा विश्वास’: राहुल गांधी ने RSS को बताया संविधान विरोधी और पुरुष प्रधान

Rahul Gandhi attack on RSS
राष्ट्रीय

जयशंकर से मुलाकात के बाद ट्रेड डील पर बोले रुबियो, ‘कुछ मुद्दे बाकी, जल्द समझौते की उम्मीद’

Marco Rubio India Visit news
राष्ट्रीय

दिल्ली में रावण दहन के साथ कॉकरोच का पुतला जलाने पर विवाद, AAP ने एलजी और पुलिस कमिश्नर से की शिकायत

Cockroach effigy controversy
राष्ट्रीय

हरियाणा में जम्मू कश्मीर नंबर बस पर हुए हमले के बाद भड़के NC सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, कहा- BJP ने बनाया दुश्मनी का माहौल

Kashmir Bus Attack
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.