अमित शाह का AAP सरकार पर साधा निशाना: ‘5 साल बाद भी पंजाब में नशे का कारोबार जारी, पीड़ित परिवारों को क्या जवाब देगी सरकार?’

अमित शाह ने पंजाब सरकार और उसके नेतृत्व को उनके चुनावी वादे की याद दिलाते हुए कहा कि सत्ता में आने के समय तीन महीने के भीतर नशे का कारोबार खत्म करने का वादा किया गया था। लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी नशे का कारोबार खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के नशे के मामलों में पकड़े जाने का जिक्र करते हुए दावा किया कि पुलिस के अपने कर्मचारी भी 10 से 12 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़े जा रहे हैं।