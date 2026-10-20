महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर फिर सियासी घमासान, सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग; जानिए किस दल का क्या है रुख

Women Reservation Bill : देश में एक बार फिर से महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की बढ़ाने से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र लिखा है। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्ष के साथ संवाद और सहमति बनाने के लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि अब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा है।