Neha Bora Gen Z Movement: जेन-जी आंदोलन से निकली नेहा बोरा की क्या है कहानी? राहुल गांधी क्यों दे रहे तवज्जो

Neha Bora AISA President: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल करने पर चर्चाओं में आई नेहा बोरा इन दिनों राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के मार्च के दौरान नेहा बोरा साथ नजर आई थी। यह पहली बार नहीं है, जब नेहा बोरा राहुल गांधी के साथ नजर आई थी। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान भूख हड़ताल खत्म होने के बाद नेहा बोरा ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। नेहा बोरा और उनके साथियों ने 25 जुलाई को राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी द्वारा नेहा बोरा को लगातार तवज्जो देने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या नेहा बोरा कांग्रेस में शामिल होंगी? इसके अलावा एक अटकल यह भी लगाई जा रही है क्या वह पार्टी में कन्हैया कुमार की जगह ले सकती हैं?