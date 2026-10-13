राहुल गांधी की चाय मीटिंग से पहले विपक्षी नेताओं की आई प्रतिक्रिया, कहा- मोदी सरकार के कुछ दिन बचे

कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देशभर में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन को बदनाम करने और उसके प्रभाव को कम करके दिखाने की हर संभव कोशिश कर रही है। बघेल ने दावा किया कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है।