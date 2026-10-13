India Bloc Protest: सोशल मीडिया पर दीपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी द्वारा गाड़ी से उतारने का वीडियो वायरल, जानें लोगों ने क्या कहा?

Rahul Gandhi Deepender Hooda Viral Video: दिल्ली में सोमवार को इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी ट्रक पर मौजूद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ मुड़ते और उनसे कुछ कहते हुए नजर आ रहे है। इसके बाद हुड्डा नीचे की ओर चले जाते हैं। वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं।