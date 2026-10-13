‘बड़े नेता ऐसी हरकत करेंगे तो क्या कहेंगे?’, गर्भवती महिला पत्रकार से धक्का-मुक्की के आरोप पर घिरे राहुल गांधी; लोगों का फूटा गुस्सा

Rahul Gandhi Journalist Controversy: इंडिया गठबंधन के चुनावी प्रक्रिया (SIR) के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर गर्भवती महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा है। वनइंडिया न्यूज वेबसाइट की पत्रकार ऋचा पराशर ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़कर जोर से खींचा, जिससे वह सीढ़ियों पर गिर गईं। पत्रकार को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे भाजपा का दुष्प्रचार करार दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।