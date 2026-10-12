SIR में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाने के आरोप, राहुल गांधी समेत 8 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

बता दें कि इससे पहले विपक्षी नेताओं का सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च शुरू हो गया है। इस मार्च में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत विपक्ष के नेता मौजूद है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि देश भर से लोग यहां आए हैं और दिल्ली ठप हो गई है। हम SIR और 'वोट की चोरी' के खिलाफ हैं। उन्होंने हरियाणा, असम और बिहार में इसी तरह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की और चुनाव में धांधली की। अब वे पंजाब में भी ऐसा ही करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि हमारे वोट न हटाए जाएं।