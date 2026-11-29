Night Courts in Andhra Pradesh: केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सहित तीन राज्यों में ईवनिंग कोर्ट (नाइट कोर्ट) शुरू करने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदेश के वकीलों ने विरोध तेज कर दिया है। अधिवक्ताओं ने 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक राज्यभर में न्यायालयी कार्यों के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि लंबित मुकदमों का बोझ कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है।