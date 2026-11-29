Night Courts: विरोध करते वकील (फाइल फोटो-IANS)
Night Courts in Andhra Pradesh: केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सहित तीन राज्यों में ईवनिंग कोर्ट (नाइट कोर्ट) शुरू करने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदेश के वकीलों ने विरोध तेज कर दिया है। अधिवक्ताओं ने 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक राज्यभर में न्यायालयी कार्यों के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि लंबित मुकदमों का बोझ कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी दी थी कि आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली में नियमित अदालत समय के बाद कुछ अतिरिक्त घंटे ईवनिंग कोर्ट के रूप में चलाए जाएंगे। इन विशेष सत्रों में मामलों की सुनवाई के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं ली जाएंगी। इस योजना को संबंधित उच्च न्यायालयों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि इन ईवनिंग कोर्ट के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए और आम नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों की समीक्षा के बाद, योजना को अन्य राज्यों में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा।
दूसरी ओर, वकीलों का कहना है कि नाइट कोर्ट की व्यवस्था उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन पर प्रतिकूल असर डालेगी। अधिवक्ताओं का मानना है कि नियमित न्यायालयीन समय के बाद शाम तक अदालतों में काम करना न सिर्फ उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि पेशेवर कार्यों के संतुलन को भी बिगाड़ेगा।
विजयवाड़ा में आयोजित अधिवक्ताओं की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की बैठक में प्रदेशभर में न्यायिक कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया। इस निर्णय के समर्थन में आंध्र प्रदेश के विभिन्न बार एसोसिएशनों ने 29 नवंबर को आपातकालीन बैठकें आयोजित कीं और कार्य बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। अधिवक्ता संगठनों ने सभी वकीलों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।
संयुक्त कार्रवाई समिति ने स्पष्ट किया है कि 4 दिसंबर के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति जेएसी के निर्णय के अनुसार तय की जाएगी। इस बीच, प्रदेश में केंद्र सरकार की ईवनिंग कोर्ट योजना और वकीलों की चिंताओं के बीच यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है।
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