इन्हीं सुरागों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाते हुए गुजरात एटीएस की टीम उसे लेकर दाहोद पहुंची। जांच के दौरान अहम सुराग मिला था कि आरोपी ने दाहोद-झालोद हाईवे के आसपास के इलाके में हथियार छिपाए या रखे थे। इस सूचना के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। टीम आरोपी मोहम्मद शाहरुल को लेकर दाहोद के खरोड गांव पहुंची, जहां उससे गहन पूछताछ की गई। इसके बाद टीम उसे हाईवे से सटे संदिग्ध स्थान पर ले गई और पूरी घटना का सीन रीक्रिएट कराया ताकि सबूतों की पुष्टि की जा सके।