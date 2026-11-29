उत्तर संभाग में 250 केंद्रों की जांच के बाद 26 नोटिस जारी किए गए। पूर्व संभाग में 191 केंद्रों की जांच की गई और 61 केंद्रों को नोटिस थमाए गए। पश्चिम संभाग में 224 और दक्षिण संभाग में 289 केंद्रों की जांच हुई। इन दोनों संभागों में किसी तरह का उल्लंघन सामने नहीं आया और न ही कोई नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा राउडी निरोधक दस्ते ने 88 केंद्रों की जांच की। यहां नियमों के उल्लंघन के सात मामले सामने आए। इस तरह पूरे अभियान में कुल 11 उल्लंघन दर्ज किए गए और 91 केंद्रों को नोटिस जारी हुए।