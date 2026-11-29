रोहित पवार ने सुप्रिया सुले से कहा कि वे दबाव में आए बिना साहस दिखाएं और डिलिमिटेशन विधेयक के खिलाफ मतदान करें। उन्होंने अपील की कि सुप्रिया सुले आज ही सार्वजनिक रूप से विधेयक के विरोध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ताकि शरद पवार के समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा मिल सके। चिट्ठी में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर भाजपा के एक करीबी नेता की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वह सामने नहीं आ रहा है और सुप्रिया सुले का चेहरा आगे किया जा रहा है। इससे उनकी छवि प्रभावित हो रही है। अंत में रोहित पवार ने कहा कि सुप्रिया सुले पर भी दबाव हो सकता है, लेकिन उन्हें दबाव को दरकिनार कर शरद पवार की विचारधारा का साथ देना चाहिए। उनका कहना है कि सुप्रिया सुले का एक फैसला शरद पवार के विचारों का सम्मान करने के साथ महाराष्ट्र के स्वाभिमान को भी मजबूती देगा।