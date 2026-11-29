परिसीमन बिल पर शरद पवार के समर्थन को लेकर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा- आप दो नावों पर सवार नहीं हो सकते। उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार से व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर बात नहीं हुई है, लेकिन परिसीमन के संभावित असर को वह समझ सकते हैं तो दूसरे नेताओं को भी इसे समझना चाहिए।