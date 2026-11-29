राऊत ने कहा था कि सुप्रिया सुले को डर है कि अगर उन्होंने विधेयक का समर्थन नहीं किया तो उनकी पार्टी के सांसद टूट सकते हैं। इसी बयान पर पलटवार करते हुए उदय सामंत ने कहा कि ऐसी बातें करते-करते उनके बचे हुए सांसद भी टूट जाएंगे। सामंत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच पहले से ही समन्वय की कमी रही है। यह बात वे कई बार कह चुके हैं। अब विधेयक संसद में पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि सदन में कौन किसका साथ देता है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही विधेयक को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। शिवसेना के सभी सांसद विधेयक के पक्ष में मतदान करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे।