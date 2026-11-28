दरअसल केंद्र सरकार के इस विधेयक को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार) में एक राय नहीं बन पा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र आव्हाड ने मीडिया से बातचीत में विधेयक का समर्थन करने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद पार्टी के भीतर चर्चा तेज हो गई। कुछ अन्य नेताओं ने भी समर्थन के संकेत दिए हैं। हालांकि पार्टी की आधिकारिक भूमिका को लेकर अब भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। इस बीच रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पहले ट्वीट में रामायण और महाभारत का जिक्र करते हुए लिखा कि त्याग के रामायण के बजाय स्वार्थ की नींव पर खड़ा महाभारत इन दिनों देखने को मिल रहा है।