बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद(फोटो-ANI)
Ravi Shankar Prasad: परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान को अराजकता और हताशा से भरा बताया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगाया। रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी के मुताबिक 2024 का लोकसभा चुनाव फर्जी था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फर्जी हैं, तो राहुल गांधी को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह भी इसी चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे हैं।
बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने और लोकसभा व विधानसभाओं में उन्हें मजबूत आवाज देने के लिए महिला आरक्षण के पक्षधर हैं। उनके मुताबिक, प्रस्तावित बिल इसी दिशा में एक प्रयास है और प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की टिप्पणियां एक बेहद हताश राजनीतिक नेता की पहचान हैं, जो अपना संतुलन खो चुके हैं और जिनका व्यक्तित्व अब पूरी तरह अराजक हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को फर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्जी प्रधानमंत्री बताया है। ऐसे में उन्हें खुद भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह भी उसी चुनाव में जीतकर आए हैं।
रविशंकर प्रसाद ने मतदाता सूची से जुड़े राहुल गांधी के बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयानों से देश के कुछ बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को गुमराह किया गया है। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी के 14 करोड़ फर्जी मतदाताओं और फर्जी वोटों से जुड़े दावे पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी, आपको क्या हो गया है? क्या आपने झूठ बोलने में PhD कर ली है?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं, खासकर Gen Z को संबोधित करते हुए 850 नंबर याद रखने की अपील की है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र पर हमले का प्रतीक बताया। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देश का चुनावी नक्शा अपनी मर्जी से बदलने की छूट दी जा रही है।
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