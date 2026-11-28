NEET-UG मुआवजा नीति पर CJP का केंद्र को पत्र, Photo- ChatGpt
NEET-UG 2026: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के लीगल सेल ने, अपने सह-संयोजक सौरव दास की ओर से, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर, 2026 के उस आदेश का तुरंत पालन करने की मांग की गई है, जिसमें केंद्र सरकार को NEET-UG 2026 से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुआवजा नीति बनाने और उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था।
यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 30 नवंबर की समय-सीमा से पहले आया है। पार्टी का दावा है कि अभी तक कोई मुआवजा नीति सार्वजनिक नहीं की गई है और पीड़ित परिवारों को न तो कोई आधिकारिक सूचना मिली है और न ही कोई राहत।
CJP के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 90 दिनों के भीतर राष्ट्रव्यापी मुआवजा नीति बनाने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रभावित परिवारों को बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता मिल सके।
CJP के अनुसार, उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भरोसा करते हुए, 5 सितंबर को प्रस्तावित अपने विरोध मार्च को वापस ले लिया था।
समय-सीमा नजदीक आने पर, CJP ने मांग की है कि सरकार 1 सितंबर के आदेश का पालन करते हुए तुरंत मुआवजा नीति अधिसूचित करे, पात्रता के स्पष्ट मानदंड और मुआवजे की राशि बताए, और भुगतान के लिए एक त्वरित प्रक्रिया तय करे ताकि बिना किसी प्रशासनिक देरी के समय पर भुगतान हो सके।
सीजेपी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार 30 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो वह संवैधानिक और कानूनी विकल्पों का सहारा लेगी। इसमें 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971' (न्यायालय अवमानना अधिनियम) और संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना की कार्यवाही शुरू करना भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए गए आश्वासनों को पूरा करने पर जोर देते हुए, CJP ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए गंभीर आश्वासनों का सम्मान किया जाना चाहिए। पीड़ित परिवारों को आगे और प्रशासनिक उदासीनता का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए।
संगठन ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन परिवारों ने छात्रों की मौत के कारण नुकसान झेला है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मुआवजा मिल सके।
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