NEET-UG 2026: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के लीगल सेल ने, अपने सह-संयोजक सौरव दास की ओर से, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर, 2026 के उस आदेश का तुरंत पालन करने की मांग की गई है, जिसमें केंद्र सरकार को NEET-UG 2026 से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुआवजा नीति बनाने और उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था।