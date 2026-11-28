Rahul Gandhi On Sharad Pawar: परिसीमन बिल पर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के संभावित समर्थन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार की पार्टी इस बिल का समर्थन करती है, तब भी INDIA ब्लॉक में उसकी स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि यदि NCP (SP) परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करती है, तो क्या INDIA ब्लॉक में शरद पवार की पार्टी की स्थिति बदल जाएगी? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि INDIA ब्लॉक में उनकी जो जगह है, वही रहेगी। अगर वे बिल का समर्थन करते हैं, तब भी ब्लॉक में उनकी स्थिति नहीं बदलेगी।