Voter List Controversy: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में SIR के बाद ट्रिब्यूनल में अपील करने वाले मतदाताओं के घर पुलिस बार-बार पहुंच रही है। इस पर कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और सिविक वॉलंटियर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनसे बार-बार दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। चौधरी ने कहा कि वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें नाम शामिल करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, फिर पुलिस इस मामले में दखल क्यों दे रही है।