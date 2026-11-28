बता दें कि आनंद मोहन को 1994 में तत्कालीन गोपालगंज डीएम जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने जेल नियमों में बदलाव किया था। जेल नियमों में बदलाव होने के बाद आनंद मोहन की रिहाई अप्रैल 2023 में हुई थी। हालांकि, उस समय इस फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उनकी सजा माफी को रद्द करके उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है।