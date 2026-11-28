बैठक में राजनीतिक हालात, संगठन की मजबूती और संयुक्त रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, दोनों दलों ने प्रमुख सीटों और संभावित उम्मीदवारों को लेकर शुरुआती विमर्श किया है। पिछले कुछ वर्षों में अपने संगठनात्मक विस्तार के बाद भाजपा इस बार पुराने सीमित कोटे से संतुष्ट होने के मूड में नहीं है और ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है। दूसरी ओर, अकाली दल अपने पारंपरिक वोट बैंक और मजबूत पकड़ वाली सीटों को बचाने की कोशिश में है। ऐसे में दोनों दलों की महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।