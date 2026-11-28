संसद के विशेष सत्र से पहले 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, सभी नेताओं ने मिलकर यह तय किया है कि मोदी सरकार जो संविधान संशोधन विधेयक ला रही है, वह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। वे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। इससे पहले, चुनावों के दौरान उन्होंने '400 पार' का नारा दिया था, लेकिन वह पूरा नहीं हो सका। अब, वे सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना चाहते हैं और हमेशा के लिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं।