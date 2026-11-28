मां अपने बेटे की याद में उसकी पसंद की चीजें भी साथ लेकर आती है। वह एक सिगरेट जलाकर वहां रखती है। साथ में पानी की बोतल और गुटखे के पैकेट भी छोड़ जाती है। स्मीमेर अस्पताल परिसर में सिगरेट पीने और गुटखा खाने पर प्रतिबंध है। नियम तोड़ने वालों से जुर्माना भी वसूला जाता है, लेकिन यह मां वहां खुद सिगरेट पीने या गुटखा खाने नहीं आती। वह तो अपने दिवंगत बेटे की पसंदीदा चीजें उसकी याद में रखकर चली जाती है। अस्पताल का स्टाफ भी इस दृश्य को देखता है, लेकिन मां के दर्द और बेटे के बिछोह की पीड़ा को महसूस कर उसे रोकने या टोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक ओर इसी अस्पताल में लोग अपने परिजनों की सलामती के लिए दुआएं मांगते हैं, तो दूसरी ओर अस्पताल के बाहर एक मां हर सप्ताह अपने खोए हुए बेटे की याद में आंसू बहाने पहुंचती है। उसके लिए यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि बेटे की आखिरी मौजूदगी से जुड़ी वह निशानी है, जहां आकर शायद उसे कुछ पल के लिए अपने बेटे के करीब होने का अहसास होता है।