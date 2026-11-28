DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को सांसदों से कहा कि संशोधित विधेयक में पार्टी की दोनों प्रमुख मांगें शामिल हैं। उनके मुताबिक, राज्य का प्रतिनिधित्व अगले 25 वर्षों के लिए सुरक्षित हुआ है। उन्होंने 2024 के विधानसभा प्रस्ताव और दक्षिणी राज्यों पर संभावित असर को लेकर चलाए जागरूकता प्रयासों का जिक्र करते हुए सांसदों से संसद में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने को कहा।