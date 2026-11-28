Delimitation Bill 2026 : 360 के जादुई आंकड़े से NDA अब कितने वोट दूर? (फोटो-ANI)
Delimitation Bill 2026: परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर BJP के नेतृत्व वाले NDA की ताकत बढ़ती दिख रही है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के समर्थन से सत्ता पक्ष का अनुमानित आंकड़ा करीब 320 से बढ़कर 350 पहुंच सकता है। फिर भी सभी सांसदों के मतदान करने पर सरकार दो-तिहाई बहुमत से 10 वोट दूर रहेगी।
लोकसभा में फिलहाल 540 सदस्य हैं और तीन सीटें खाली हैं। सभी के वोट देने पर विधेयक को 360 वोट चाहिए होंगे। मौजूदा अनुमान में BJP के 241 सांसदों समेत NDA खेमे के करीब 320 सदस्य हैं। इसमें DMK के 22 और NCP-SP के आठ सांसद जुड़ सकते हैं।
चार सांसदों वाली YSR कांग्रेस पार्टी भी साथ आती है तो संख्या 354 होगी, जो जरूरी आंकड़े से छह कम है।
अनुच्छेद 368 के तहत विधेयक को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और मौजूद व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होगी। गैरहाजिरी या मतदान से दूरी दो-तिहाई का आंकड़ा बदल सकती है, लेकिन कुल सदस्यता के बहुमत की शर्त बनी रहेगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विशेष बहुमत जरूरी होगा।
DMK सांसद ए. राजा के अनुसार, पार्टी की मांग रही है कि लोकसभा में तमिलनाडु की 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी न बदले और नया प्रस्ताव इसे बनाए रखता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो पार्टी संशोधन भी पेश करेगी।
राजा ने यह भी बताया कि राज्य की सीटें 39 से बढ़ाकर 59 करने पर पार्टी सहमत है और उसकी हिस्सेदारी 7.21 प्रतिशत होगी।
DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को सांसदों से कहा कि संशोधित विधेयक में पार्टी की दोनों प्रमुख मांगें शामिल हैं। उनके मुताबिक, राज्य का प्रतिनिधित्व अगले 25 वर्षों के लिए सुरक्षित हुआ है। उन्होंने 2024 के विधानसभा प्रस्ताव और दक्षिणी राज्यों पर संभावित असर को लेकर चलाए जागरूकता प्रयासों का जिक्र करते हुए सांसदों से संसद में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने को कहा।
NCP-SP नेता जितेंद्र आव्हाड ने शुक्रवार को परिसीमन को संवैधानिक आवश्यकता बताते हुए समर्थन के फैसले की जानकारी दी। पार्टी के शहर अध्यक्ष विशाल तांबे ने शनिवार को कहा कि सुप्रिया सुले और आव्हाड रुख साफ कर चुके हैं। पार्टी हर राज्य का मौजूदा आवंटन सुरक्षित रखते हुए 50 प्रतिशत सीटें जोड़ने के पक्ष में है।
कैबिनेट ने संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन (दूसरा) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानूनों में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी है। प्रस्ताव में राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान है। लोकसभा की अधिकतम क्षमता 850 होगी, जिसमें राज्यों के 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के 35 सदस्य तक होंगे।
निर्वाचन क्षेत्र और SC-ST आरक्षित सीटें 2011 की जनगणना से तय होंगी। राज्यों में लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए 2051 तक 1971 की आबादी का आधार रहेगा। इन विधेयकों का लक्ष्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना भी है।
विपक्ष आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का विरोध कर रहा है और नवीनतम जनगणना को आधार बनाने की मांग करता है। 30 नवंबर से शुरू विशेष सत्र में इस पर चर्चा अहम रहने की संभावना है। अप्रैल में पिछला संशोधन 298 बनाम 230 वोट मिलने के बावजूद विशेष बहुमत से चूक गया था।
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