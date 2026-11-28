दरअसल, राज भवन के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) दीपक कुमार सिंह ने अशोक चौधरी के सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति और छुट्टी के मामले में आपत्ति जताई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अशोक चौधरी के प्रोबेशन अवधि के दौरान ली गई छुट्टी को नियमों के खिलाफ बताया था। साथ ही, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को लाभ का पद (Office of Profit) भी माना और कहा कि इस पद पर बने रहने से उनकी विधान परिषद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है।