हालांकि, मुझे कुछ लोगों के साथ रहने में असहजता महसूस होने लगी, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, जिनका व्यवहार मुझे कुछ ज्यादा ही नियंत्रण करने वाला लगने लगा। शायद यह उनकी सुरक्षा की भावना रही हो, लेकिन उनमें से कुछ लोग हमारे प्रति जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने लगे थे, खासकर सामाजिक कार्यक्रमों में। ऐसे समय में, जब हमारी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था, मुझे उन लोगों से धोखा मिला जो अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए राजीव का इस्तेमाल करना चाहते थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, सामाजिक मेल-जोल अब पहले जैसा हल्का-फुल्का और मजेदार नहीं रहा। बिना बताए कहीं जाना अब मुमकिन नहीं था। अगर हम किसी दोस्त से मिलने अचानक पहुंच जाते, तो आस-पड़ोस में उत्सुकता बढ़ जाती और लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते। बातचीत के दौरान कुछ लोग राजनीतिक मुद्दे छेड़ देते, अक्सर यह जानने के लिए कि राजीव के मन में क्या चल रहा है, हालांकि राजीव आमतौर पर बहुत सतर्क रहते थे। मैंने अक्सर देखा कि कोई परिचित राजीव के पास आता और उनके कान में कुछ फुसफुसाता, या फोटो खिंचवाने के मौके पर किसी तरह उनके ठीक बगल में खड़ा हो जाता, ताकि वह साफ तौर पर दिखाई दे।