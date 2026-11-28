Misa Bharti on Anant singh: बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह हाल ही में अपनी बेटी शिवांगी की शादी को लेकर चर्चा में रहे। अब सोशल मीडिया पर RJD सांसद मीसा भारती का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह भोजपुरी गायक गुंजन सिंह का जिक्र करते हुए अनंत सिंह की राजनीतिक स्थिति पर चुटकी लेती दिख रही हैं। उन्होंने भोजपुरी अंदाज में कहा कि गुंजन सिंह पहले जेडीयू के नेता थे, अब पता नहीं किस दल में जाएंगे।